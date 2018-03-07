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March 7, 2018 / 5:47 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Credit Agricole and Bankia in talks over consumer finance JV in Spain​

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Credit Agricole:

* ‍CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE AND BANKIA ARE IN EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO SET UP A PARTNERSHIP IN CONSUMER FINANCE IN SPAIN​

* CREDIT AGRICOLE AND BANKIA SAY EXCLUSIVE NEGOTIATIONS AIM TO ESTABLISH A JOINT-VENTURE IN CONSUMER FINANCE BUSINESS IN SPAIN

* CRÉDIT AGRICOLE SAYS PARTNERSHIP AIMS AT ACCELERATING THE SETTING UP OF ITS PRESENCE IN SPAIN, THE FOURTH LARGEST CONSUMER FINANCE MARKET IN THE EUROZONE

* IT SAYS PARTNERSHIP WOULD PROVIDE BANKIA WITH A SUBSIDIARY DEDICATED TO CONSUMER FINANCE AND ADD A GROWTH MARKET TO ITS PORTFOLIO OF BUSINESS ACTIVITIES IN SPAIN​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Paris Newsroom)

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