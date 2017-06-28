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June 28, 2017 / 4:44 PM / a month ago

BRIEF-Credit Industriel et Commercial announces filing of draft response offer document to simplified cash offer

Reuters Staff

1 Min Read

June 28 (Reuters) - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA :

* ANNOUNCES FILING OF DRAFT RESPONSE OFFER DOCUMENT PREPARED BY CO IN RESPONSE TO SIMPLIFIED CASH OFFER

* SAYS OFFER PRICE OF €390/SHARE IS FAIR FROM A FINANCIAL POINT OF VIEW FOR THE SHAREHOLDERS OF CIC‍​‍​

* SIMPLIFIED CASH OFFER INITIATED BY BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL AND MUTUELLES INVESTISSEMENT

* COMPANY HAS DECIDED NOT TO TENDER TO THE OFFER THE 237,711 SHARES THAT IT HOLDS‍​ Source text: bit.ly/2t1arYg Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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