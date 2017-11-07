FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Creval wants to solve non-performing loan problem definitively - conf call
Sections
Featured
Shortage of EU workers pushing up UK pay
The road to Brexit
Shortage of EU workers pushing up UK pay
Patel facing sack over meetings with Israelis - Sun
Patel facing sack over meetings with Israelis - Sun
Shortage of EU workers pushing up UK pay
The road to Brexit
Shortage of EU workers pushing up UK pay
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 7, 2017 / 7:08 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Creval wants to solve non-performing loan problem definitively - conf call

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - CREVAL:

* PROCESS FOR SALE OF 1.6 BILLION EURO NON-PERFORMING LOANS WITH GACS HAS STARTED, PRICES EXPECTED BETWEEN 30-35 PERCENT OF GROSS BOOK VALUE - GENERAL MANAGER (NOT CEO)‍​‍​

* EXPECTS PRICES FOR SALE OF FURTHER 500 MILLION EUROS OF NON-PERFORMING LOANS AT 20-25 PERCENT OF GROSS BOOK VALUE - CONF CALL‍​‍​

* EXPECTS COST OF RISK AT 2020 AT 64 BASIS POINTS - CONF CALL

* WANTS TO SOLVE NON-PERFORMING LOAN PROBLEM DEFINITIVELY - GENERAL MANAGER Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.