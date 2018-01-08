FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Crocs Inc Says Increasing Q4 Expected Gross Margin Guidance By 200 Basis Points To About 45 Pct
Sections
Featured
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
Retailers
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
GM races to build a formula for profitable electric cars
autos
GM races to build a formula for profitable electric cars
Bayliss to step down as England coach next year
sport
Bayliss to step down as England coach next year
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 8, 2018 / 11:09 AM / a day ago

BRIEF-Crocs Inc Says Increasing Q4 Expected Gross Margin Guidance By 200 Basis Points To About 45 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Crocs Inc:

* COMPANY CONTINUES TO EXPECT 2017 REVENUES TO BE DOWN LOW SINGLE DIGITS COMPARED TO $1.036 BILLION IN 2016

* INCREASING Q4 EXPECTED GROSS MARGIN GUIDANCE BY 200 BASIS POINTS FROM APPROXIMATELY 43% TO APPROXIMATELY 45%

* CROCS, INC. INCREASES FOURTH QUARTER 2017 GUIDANCE; ANNOUNCES PARTICIPATION IN THE 20TH ANNUAL ICR CONFERENCE

* Q4 REVENUE $187.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $186.7 MILLION

* CONTINUES TO EXPECT GROSS MARGIN FOR 2017 TO BE APPROXIMATELY 50%

* FY2017 REVENUE VIEW $1.01 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.