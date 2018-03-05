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Consumer Products & Retail News
March 5, 2018 / 2:41 AM / a day ago

BRIEF-Crown Resorts Updates On ‍Trial Conducted By Crown Melbourne

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Crown Resorts Ltd:

* REFERS TO ‍TRIAL CONDUCTED BY CROWN MELBOURNE INVOLVING USE OF BLANKING BUTTONS ON A LIMITED NUMBER OF ELECTRONIC GAMING MACHINES​

* ADVISED THAT MAJOR SHAREHOLDER CPH EXPECTS TO SELL SOME CROWN SHARES, WITH VIEW TO RETAIN ABOUT 47% RELEVANT INTEREST IN CROWN SHARES

* ‍COMMISSION’S VIEW IS TRIAL INVOLVED VARYING GAMING MACHINE TYPE & CERTAIN GAMES IN A MANNER THAT REQUIRED COMMISSION’S PRIOR APPROVAL​

* ‍CROWN MELBOURNE’S POSITION IS THAT TRIAL DID NOT REQUIRE PRIOR APPROVAL, THEREFORE THERE HAS BEEN NO CONTRAVENTION OF GRA​

* ‍VICTORIAN COMMISSION FOR GAMBLING AND LIQUOR REGULATION INFORMED CROWN MELBOURNE THAT TRIAL MAY HAVE BREACHED GAMBLING REGULATION ACT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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