FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Technology
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Science
Entertainment
The Wider Image
Technology, Media and Telecommunications
February 23, 2018 / 11:40 AM / a day ago

BRIEF-CSE Global Posts Qtrly Loss After Tax Of S$39.1 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Cse Global Ltd:

* QTRLY LOSS AFTER TAX S$39.1 MILLION VERSUS PROFIT AFTER TAX S$6.3 MILLION

* Q4 PROFIT AFTER TAX AND NON-CONTROLLING INTERESTS BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS‍​ S$4.3 MILLION VERSUS S$6.2 MILLION

* “‍GROUP EXPECTS A MUCH BETTER PERFORMANCE IN FY2018”​

* ‍RECOMMENDED FINAL 1-TIER TAX-EXEMPT DIVIDEND OF 1.0 SINGAPORE CENTS PER ORDINARY SHARE FOR FY

* ‍ RECOMMENDED SPECIAL 1-TIER TAX-EXEMPT DIVIDEND OF 0.50 SINGAPORE CENTS PER ORDINARY SHARE FOR FY

* ‍Q4 REVENUE S$116.7 MILLION VERSUS S$78.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.