BRIEF-CSI Compressco Offers $350 Million Senior Secured First Lien Notes

March 5 (Reuters) - CSI Compressco LP:
* CSI COMPRESSCO LP ANNOUNCES OFFERING OF $350 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED FIRST LIEN NOTES
* CSI COMPRESSCO LP - COMMENCED PRIVATE OFFERING, WITH UNIT, OF $350 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED FIRST LIEN NOTES DUE 2025
* CSI COMPRESSCO-TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO REPAY OUTSTANDING BORROWINGS UNDER EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY, TERMINATE THAT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: