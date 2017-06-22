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2 months ago
BRIEF-Curasan issues profit warning due to expected tax payment for 2008
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June 22, 2017 / 1:02 PM / 2 months ago

BRIEF-Curasan issues profit warning due to expected tax payment for 2008

Reuters Staff

1 Min Read

June 22 (Reuters) - CURASAN AG:

* PROFIT WARNING DUE TO EXPECTED TAX PAYMENT FOR 2008

* IN Q2 OF 2017, THEREFORE, COMPANY WILL RECORD THIS RISK ACCORDINGLY, WHICH WILL WEIGH GROUP NET PROFIT AFTER TAX

* ‍FOLLOWING TALKS WITH FINANCIAL AUTHORITIES IN CONTEXT OF A TAX AUDIT CARRIED OUT SINCE 2013, THAT TAX CHARGES OF UP TO EUR 800 THOUSAND WILL BE RAISED AGAINST COMPANY​

* ‍THIS RELATES TO DENTAL BUSINESS ACTIVITIES ALREADY SOLD IN 2008 TO RIEMSER PHARMA GMBH AND THEIR VALUATION​

* EARNINGS GUIDANCE RANGE IS UNLIKELY TO BE ACHIEVED WITH REGARD TO NET RESULT

* ‍STICKS TO ITS 2017 SALES INCREASE EXPECTATION. OPERATING BUSINESS IS NOT AFFECTED BY SPECIAL CHARGE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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