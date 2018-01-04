FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-CVS Health Provides 2018 Outlook
Sections
Featured
Britain needs "latte levy" on disposable coffee cups, say MPs
Environment
Britain needs "latte levy" on disposable coffee cups, say MPs
Apple and researchers eye patches to solve Intel chip flaws
Technology
Apple and researchers eye patches to solve Intel chip flaws
Smith and Khawaja frustrate England in Sydney
Sport
Smith and Khawaja frustrate England in Sydney
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 4, 2018 / 12:02 PM / a day ago

BRIEF-CVS Health Provides 2018 Outlook

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 4 (Reuters) - CVS Health Corp:

* CVS HEALTH PROVIDES 2018 OUTLOOK

* CVS HEALTH CORP - FOR FULL-YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TO DELIVER CONSOLIDATED NET REVENUE GROWTH OF 0.75 PCT TO 2.5PCT

* CVS HEALTH CORP - EXPECTS NET INTEREST EXPENSE IN A RANGE OF $2.0 BILLION TO $2.3 BILLION IN 2018

* CVS HEALTH CORP - ADDITIONALLY, COMPANY REVISED ITS OUTLOOK FOR Q4 OF 2017

* CVS HEALTH CORP - EXPECTS ITS EFFECTIVE TAX RATE TO BE ABOUT 27PCT IN 2018

* CVS HEALTH CORP - FOR FULL-YEAR 2018, CO EXPECTS ADJUSTED CONSOLIDATED OPERATING PROFIT GROWTH OF 1PCT TO 4PCT

* CVS HEALTH CORP - EXPECTS TO MEANINGFULLY BENEFIT IN Q4 FROM TAX CUTS AND JOBS ACT​

* CVS HEALTH SAYS WILL BENEFIT FROM RECENT U.S. TAX REFORM SIGNED INTO LAW LAST MONTH

* CVS HEALTH CORP - ‍ NOW SEES A MID-TEENS GROWTH RATE IN Q4 2017, ABOUT 4 PERCENT FOR FULL YEAR FOR PHARMACY SERVICES SEGMENT‘S ADJUSTED OPERATING PROFIT​

* CVS HEALTH- FOR Q4 EXPECTS TO DELIVER ADJUSTED CONSOLIDATED OPERATING PROFIT GROWTH, ADJUSTED EPS AT LOWER END OF RESPECTIVE RANGES PROVIDED DURING Q3 2017

* CVS HEALTH CORP - ‍CONTINUES TO EXPECT Q4 OPERATING PROFIT FROM ITS RETAIL/LTC SEGMENT TO BE AT HIGH END OF ITS PREVIOUSLY-PROVIDED RANGE​

* CVS HEALTH SAYS CONTINUES TO EXPECT PENDING ACQUISITION OF AETNA TO CLOSE DURING SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.