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January 30, 2018 / 7:15 AM / 2 days ago

BRIEF-CYBG CEO Says Confident To Deliver Guidance For 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - CYBG Plc:

* “CONFIDENT WE WILL DELIVER OUR GUIDANCE FOR 2018 AND MEDIUM TERM”- CEO

* QTRLY ‍STRONG MORTGAGE GROWTH OF 7.4% (ANNUALISED) TO £23.9 BILLION​

* SAYS ‍CORE SME GROWTH OF 1.4% (ANNUALISED) WITH £567 MILLION OF NEW LENDING IN Q1​

* “OUR IB TECHNOLOGY PLATFORM IS READY FOR OPEN BANKING TODAY WITH FULL ‘PLUG AND PLAY’ FINTECH CAPABILITY”-CEO

* QTRLY ‍DEPOSIT BALANCES UP 14.8% (ANNUALISED) DRIVEN BY STRONG PERFORMANCE IN CURRENT ACCOUNTS AND PERSONAL FIXED TERM DEPOSITS​

* £567 MILLION OF GROSS LOANS AND FACILITIES WRITTEN IN Q1 FOR SME ORIGINATION

* Q1 NIM WAS 216 BPS (Q4 FY17: 221 BPS)

* CET1 RATIO WAS 12.4% AT 31 DECEMBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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