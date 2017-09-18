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BRIEF-Dairy Crest sees HY profit to be ahead of same period last year
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#Consumer Products & Retail News
September 18, 2017 / 6:13 AM / in a month

BRIEF-Dairy Crest sees HY profit to be ahead of same period last year

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 18 (Reuters) - Dairy Crest Group Plc:

* IN FIRST HALF OF FINANCIAL YEAR WE EXPECT THAT COMBINED VOLUMES OF OUR FOUR KEY BRANDS - CATHEDRAL CITY, CLOVER, COUNTRY LIFE AND FRYLIGHT - WILL BE AHEAD OF LAST YEAR

* FOR THE HALF YEAR, EXPECT COMBINED VALUE GROWTH OF THESE BRANDS IS EXPECTED TO BE HIGHER THAN VOLUME GROWTH

* FOR HY, CATHEDRAL CITY IS EXPECTED TO DELIVER DOUBLE-DIGIT VOLUME GROWTH IN FIRST HALF

* “WE EXPECT PROFIT FOR HALF YEAR TO BE AHEAD OF SAME PERIOD LAST YEAR”

* “EXPECTATIONS FOR FULL YEAR REMAIN UNCHANGED” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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