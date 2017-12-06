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December 6, 2017 / 10:14 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Dalmac Energy Announces Credit Agreement With Servus Credit Union

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Dalmac Energy Inc:

* DALMAC ENERGY ANNOUNCES CREDIT AGREEMENT WITH SERVUS CREDIT UNION

* DALMAC ENERGY - UNDER TERMS, CO WILL BE REQUIRED TO MAINTAIN CERTAIN FINANCIAL COVENANTS TO BE MEASURED ANNUALLY BASED ON YEAR-END RESULTS

* DALMAC ENERGY INC - AS PER AGREEMENT, SERVUS TO PROVIDE CO WITH $5 MILLION REVOLVING OVERDRAFT CREDIT FACILITY TO ASSIST WITH DAILY OPERATING EXPENSES

* DALMAC ENERGY - AS PER AGREEMENT, SERVUS TO ALSO PROVIDE CO WITH $7 MILLION EQUIPMENT EVERGREEN CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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