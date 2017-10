Oct 2 (Reuters) - DATA MODUL AG

* DGAP-ADHOC: DATA MODUL AKTIENGESELLSCHAFT PRODUKTION UND VERTRIEB VON ELEKTRONISCHEN SYSTEMEN: ARROW CENTRAL EUROPE HOLDING MUNICH GMBH REFRAINS FROM INTENTION TO ENTER INTO A DOMINATION AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT

* ‍ARROW INTENTS TO EVALUATE ALL STRATEGIC OPTIONS REGARDING ITS PARTICIPATION IN DATA MODUL​