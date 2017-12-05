BRIEF-Dave & Buster's Q3 EPS $0.29

Dec 5 (Reuters) - Dave & Buster’s Entertainment Inc :
* DAVE & BUSTER’S ANNOUNCES THIRD QUARTER RESULTS AND INTRODUCES A NEW SMALLER STORE FORMAT
* Q3 REVENUE $250 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $255.8 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* DAVE & BUSTER‘S - FOR FISCAL 2018, EXPECT LOW-DOUBLE-DIGIT GROWTH IN REVENUE, HIGH-SINGLE-DIGIT TO LOW-DOUBLE-DIGIT GROWTH IN EBITDA
* DAVE & BUSTER‘S - ESTIMATE HURRICANES HAD UNFAVORABLE IMPACT OF ABOUT 50 BPS ON COMPARABLE STORE SALES GROWTH IN QUARTER
* DAVE & BUSTER‘S - ANNOUNCES NEW SMALLER STORE FORMAT OF 15,000 TO 20,000 SQUARE FEET TO CAPITALIZE ON DEMAND IN SMALLER MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: