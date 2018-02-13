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February 13, 2018 / 9:31 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-DCP Midstream Sees 2018 Growth CapEx $650 Mln -$750 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Dcp Midstream Lp:

* DCP MIDSTREAM, LP REPORTS STRONG FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND ANNOUNCES 2018 GUIDANCE

* ‍ REPORTED NET INCOME ATTRIBUTABLE TO PARTNERS OF $60 MILLION FOR Q4 OF 2017, OR $0.10 PER BASIC AND DILUTED LIMITED PARTNER UNIT​

* SEES 2018 ‍NET INCOME ATTRIBUTABLE TO PARTNERS $310 MILLION -$390 MILLION ​

* ‍SEES 2018 GROWTH CAPITAL EXPENDITURES $650 MILLION -$750 MILLION ​

* ‍SEES 2018 MAINTENANCE CAPITAL EXPENDITURES $100 MILLION -$120 MILLION ​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.28 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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