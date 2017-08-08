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BRIEF-DDM completes greek milestone transaction
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#Financials
August 8, 2017 / 6:13 AM / 5 days ago

BRIEF-DDM completes greek milestone transaction

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - DDM HOLDING AG:

* DDM COMPLETES GREEK MILESTONE TRANSACTION, DOUBLING ITS ESTIMATED REMAINING COLLECTIONS

* TOTAL INVESTMENT AMOUNTS TO APPROXIMATELY EUR 50 MILLION WITH GROSS ESTIMATED REMAINING COLLECTIONS ("ERC") FROM TRANSACTION EXCEEDING EUR 100 MILLION

* ‍DDM IS INCREASING ITS INVESTMENT TARGET FOR 2017 BY 140% TO EUR 120 MILLION​

* ‍ACQUISITION NOT ONLY CONTRIBUTES SIGNIFICANTLY TO DDM'S GROWTH BUT ALSO OFFERS STRONG POTENTIAL FOR FURTHER TRANSACTIONS IN GREECE - CEO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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