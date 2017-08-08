FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-DDM completes greek milestone transaction
Sections
Featured
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 8, 2017 / 6:13 AM / in 2 months

BRIEF-DDM completes greek milestone transaction

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - DDM HOLDING AG:

* DDM COMPLETES GREEK MILESTONE TRANSACTION, DOUBLING ITS ESTIMATED REMAINING COLLECTIONS

* TOTAL INVESTMENT AMOUNTS TO APPROXIMATELY EUR 50 MILLION WITH GROSS ESTIMATED REMAINING COLLECTIONS (“ERC”) FROM TRANSACTION EXCEEDING EUR 100 MILLION

* ‍DDM IS INCREASING ITS INVESTMENT TARGET FOR 2017 BY 140% TO EUR 120 MILLION​

* ‍ACQUISITION NOT ONLY CONTRIBUTES SIGNIFICANTLY TO DDM‘S GROWTH BUT ALSO OFFERS STRONG POTENTIAL FOR FURTHER TRANSACTIONS IN GREECE - CEO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.