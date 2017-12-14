FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-DDR Corp Says Board Unanimously Approved Plan To Spin Off Portfolio Of 50 Assets
Sections
Featured
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
business
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
Sport
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 14, 2017 / 9:45 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-DDR Corp Says Board Unanimously Approved Plan To Spin Off Portfolio Of 50 Assets

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - DDR Corp:

* DDR CORP - BOARD OF DIRECTORS HAS UNANIMOUSLY APPROVED A PLAN TO SPIN OFF A PORTFOLIO OF 50 ASSETS

* DDR CORP - RETAIL VALUE TRUST TO BE SPUN OFF WITH APPROXIMATELY $3 BILLION OF GROSS BOOK VALUE OF ASSETS

* DDR - PLANNED SPIN OFF COMPRISES OF 38 CONTINENTAL U.S. ASSETS, PUERTO RICO PORTFOLIO INTO SEPARATE PUBLICLY-TRADED REIT TO BE NAMED RETAIL VALUE TRUST

* DDR CORP - RETAIL VALUE TRUST TO BE CAPITALIZED WITH COMMITTED MORTGAGE FINANCING OF $1.35 BILLION EXPECTED TO FUND IN EARLY 2018

* DDR CORP - PROCEEDS FROM MORTGAGE FINANCING ARE EXPECTED TO BE USED TO REPAY DEBT AT DDR

* DDR CORP - NEW DDR‘S DIVIDEND WILL BE ADJUSTED TO REFLECT SMALLER SIZE OF COMPANY

* DDR - EXPECT 3 OF CO‘S DIRECTORS TO LEAVE CO & JOIN RVT‘S BOARD ON DEAL COMPLETION

* DDR CORP - TRANSACTION DOES NOT REQUIRE SHAREHOLDER APPROVAL

* DDR CORP - RVT‘S BOARD EXPECTED TO HAVE MAJORITY OF INDEPENDENT MEMBERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.