BRIEF-Dean Foods Announces Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.25 From Continuing Operations

Feb 26 (Reuters) - Dean Foods Co:
* DEAN FOODS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.25 FROM CONTINUING OPERATIONS
* COST PRODUCTIVITY PLAN TARGETING AN INCREMENTAL $150 MILLION IN ANNUAL RUN-RATE SAVINGS BY 2020
* ANNOUNCED PLANS FOR EXECUTING AN ENTERPRISE-WIDE COST PRODUCTIVITY PROGRAM
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PRODUCTIVITY PLAN FOCUSES RESCALING SUPPLY CHAIN INVOLVES CONSOLIDATING AND RIGHT-SIZING ITS MANUFACTURING CAPACITY
* EXPECT Q1 EARNINGS TO BE DISPROPORTIONATELY LOWER THAN Q4 OF 2017
* EXPECT FULL YEAR FREE CASH FLOW PERFORMANCE OF $30 MILLION TO $50 MILLION
* EXPECT FULL YEAR CAPITAL EXPENDITURES IN RANGE OF $135 MILLION TO $160 MILLION
* PLANS TO CONSOLIDATE ITS PLANT NETWORK AND EXPECTS TO IMPLEMENT CHANGES IN PHASES BEGINNING 2018 AND TARGETS COMPLETION IN 2019
* TOTAL VOLUME ACROSS ALL PRODUCTS FOR Q4 2017 DECLINED 6% COMPARED TO Q4 2016
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26, REVENUE VIEW $1.96 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PLANS TO IMPLEMENT A “FLATTER, LEANER” ORGANIZATIONAL STRUCTURE TO “ENHANCE” DECISION MAKING
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPLETED FIRST PHASE OF G&A FOCUSED REDUCTION IN Q4 AND Q1 WITH FURTHER ACTIONS PLANNED OVER COMING MONTHS
* QTRLY, FY ADJUSTED EARNINGS EXCLUDES TAX REFORM BENEFIT OF $44 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: