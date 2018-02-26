FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Business
Technology
The Trump Effect
Environment
China
Entertainment
The Wider Image
Consumer Products & Retail News
February 26, 2018 / 12:07 PM / a day ago

BRIEF-Dean Foods Announces Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.25 From Continuing Operations

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Dean Foods Co:

* DEAN FOODS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.25 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.54 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.55 TO $0.80

* ‍COST PRODUCTIVITY PLAN TARGETING AN INCREMENTAL $150 MILLION IN ANNUAL RUN-RATE SAVINGS BY 2020​

* ‍ANNOUNCED PLANS FOR EXECUTING AN ENTERPRISE-WIDE COST PRODUCTIVITY PROGRAM​

* ‍PRODUCTIVITY PLAN FOCUSES ON THREE KEY AREAS​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍PRODUCTIVITY PLAN FOCUSES RESCALING SUPPLY CHAIN INVOLVES CONSOLIDATING AND RIGHT-SIZING ITS MANUFACTURING CAPACITY​

* EXPECT Q1 EARNINGS TO BE DISPROPORTIONATELY LOWER THAN Q4 OF 2017

* EXPECT FULL YEAR FREE CASH FLOW PERFORMANCE OF $30 MILLION TO $50 MILLION

* QTRLY NET SALES $1.935 BILLION VERSUS $2.02 BILLION

* EXPECT FULL YEAR CAPITAL EXPENDITURES IN RANGE OF $135 MILLION TO $160 MILLION

* ‍PLANS TO CONSOLIDATE ITS PLANT NETWORK AND EXPECTS TO IMPLEMENT CHANGES IN PHASES BEGINNING 2018 AND TARGETS COMPLETION IN 2019​

* TOTAL VOLUME ACROSS ALL PRODUCTS FOR Q4 2017 DECLINED 6% COMPARED TO Q4 2016‍​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26, REVENUE VIEW $1.96 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍PLANS TO IMPLEMENT A “FLATTER, LEANER” ORGANIZATIONAL STRUCTURE TO “ENHANCE” DECISION MAKING​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍COMPLETED FIRST PHASE OF G&A FOCUSED REDUCTION IN Q4 AND Q1 WITH FURTHER ACTIONS PLANNED OVER COMING MONTHS​

* ‍QTRLY, FY ADJUSTED EARNINGS EXCLUDES TAX REFORM BENEFIT OF $44 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.