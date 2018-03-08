FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
North Korea
The Trump Effect
Russia
Detained in Myanmar
Technology
Sport
Commentary
March 8, 2018 / 5:50 PM / Updated a day ago

BRIEF-Deinove Collaborates With Naicons On Antibiotics Project

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - DEINOVE SA:

* COLLABORATES WITH NAICONS TO DISCOVER NEW ANTIBIOTICS IN THE FRAME OF THE AGIR PROJECT‍​

* AS 1ST STEP, WILL HAVE ACCESS TO 400 STRAINS CAREFULLY SELECTED FOR THEIR POTENTIAL

* WILL USE ROBOTIC TECHNOLOGY PLATFORM TO DETECT AND CHARACTERIZE ANTIBIOTIC ACTIVITIES OF THESE STRAINS

* IN CASE OF DISCOVERY OF STRAIN OF INTEREST, CO MAY ACQUIRE IT EITHER VIA COMMERCIAL LICENSE OR IN FULL OWNERSHIP

* POTENTIAL ACQUISITION OF A STRAIN WOULD BE TO INITIATE DEVELOPMENT OF DRUG CANDIDATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.