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BRIEF-Deinove H1 operating loss widens to 4.8 million euros
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September 28, 2017 / 5:02 PM / 20 days ago

BRIEF-Deinove H1 operating loss widens to 4.8 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - DEINOVE SA:

* HALF-YEAR NET LOSS OF DEINOVE GROUP (COMPOSED OF DEINOVE AND DEINOBIOTICS) STANDS AT -EUR 3.3M

* CASH POSITION: +EUR 6.6M AT JUNE 30, 2017 COMPARED TO +EUR 9.3M AT DECEMBER 31, 2016.

* H1 TOTAL OPERATING REVENUES EUR 140,000 VERSUS EUR 208,000 YEAR AGO

* H1 OPERATING LOSS EUR 4.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.2 MILLION YEAR AGO

* CAROTENOIDS PROGRAM ENTERS PHASE 2 OF INDUSTRIALIZATION PROCESS

* DEINOVE ASSISTED BY PROCESSIUM TO DEFINE AND IMPLEMENT INDUSTRIAL PRODUCTION PROCESS WITH VIEW TO MARKET FIRST BATCHES IN 2018

* COLOR2B PROJECT: ON BASIS OF EFFICACY TESTS, ONE OR TWO STRAINS MAY BE SELECTED IN EARLY 2018 FOR INDUSTRIALIZATION STEP Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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