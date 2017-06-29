FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-DEMIRE Deutsche Mittelstand comments on FY 2017 forecast
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
Election failure shakes confidence in May's strategy
the road to brexit
Election failure shakes confidence in May's strategy
House price growth weakest in more than four years
economy
House price growth weakest in more than four years
Kenyans stockpile food, Kenyatta appeals for peaceful vote
kenya
Kenyans stockpile food, Kenyatta appeals for peaceful vote
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 29, 2017 / 12:55 PM / a month ago

BRIEF-DEMIRE Deutsche Mittelstand comments on FY 2017 forecast

Reuters Staff

1 Min Read

June 29 (Reuters) - DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG:

* DGAP-NEWS: DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG: AGM 2017 - HIGH DEGREE OF APPROVAL FOR ALL AGENDA ITEMS

* ‍NEW FORECAST FOR 2017: FFO I (AFTER TAXES, BEFORE MINORITY INTERESTS) OF EUR 8-10 MILLION​

* ‍BASED ON ITS CURRENT REAL ESTATE HOLDINGS, COMPANY IS FORECASTING RENTAL INCOME OF EUR 72-73 MILLION IN 2017 FINANCIAL YEAR​

* ‍IS ALSO ANTICIPATING A FURTHER SIGNIFICANT INCREASE IN FFO FROM 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.