FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Denmark announces changes to social housing financing model
Sections
Featured
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
Economy
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
Bold calls and Black Swans - how 2018 may surprise you
Markets
Bold calls and Black Swans - how 2018 may surprise you
War-scarred neighbourhoods in rebel-held Donetsk
wider image
War-scarred neighbourhoods in rebel-held Donetsk
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 11, 2017 / 8:23 AM / a day ago

BRIEF-Denmark announces changes to social housing financing model

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 11 (Reuters) - DANISH HOUSING MINISTRY SAYS:

* IN NOVEMBER 2017 THE GOVERNMENT REACHED AN AGREEMENT WITH THE MORTGAGE BANKS ABOUT CHANGES TO THE EXISTING SOCIAL HOUSING FINANCING MODEL

* THE CHANGES PERTAIN TO NEW AND EXISTING STATE SUPPORTED CONSTRUCTION LOANS AS WELL AS NEW AND EXISTING RENOVATION LOANS SUPPORTED BY LANDSBYGGEFONDEN

* ADJUSTABLE-RATE MORTGAGE LOANS WITH A 10-YEAR INTEREST FIXING PERIOD WILL BE USED TO FINANCE LOANS GRANTED UNDER THE NEW SET OF RULES

* THE DANISH STATE EXPECTS TO PURCHASE NEW SOCIAL HOUSING MORTGAGE BONDS AND BONDS ISSUED BY KOMMUNEKREDIT FOR UP TO 42.5 BILLION DANISH CROWNS ($6.7 billion)

* IN 2018 THE STATE EXPECTS TO PURCHASE ALL THE NEW SOCIAL HOUSING MORTGAGE BONDS

* BEFORE THE NEW SOCIAL HOUSING FINANCE MODEL WILL BE IMPLEMENTED IT REQUIRES AN APPROVAL OF THE FINANCE ACT OF 2018 BY A POLITICAL MAJORITY IN THE PARLIAMENT.​

* THE LARGEST MORTGAGE LENDERS IN DENMARK ARE DANSKE BANK , NORDEA, NYKREDIT (IPO-NYKRD.CO) AND JYSKE BANK ($1 = 6.3158 Danish crowns) (Copenhagen newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.