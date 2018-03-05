BRIEF-Dermira's Two Phase 3 Trials Evaluating Olumacostat Glasaretil In Patients With Acne Vulgaris Did Not Meet Co-Primary Endpoints

March 5 (Reuters) - Dermira Inc:
* DERMIRA’S TWO PHASE 3 TRIALS EVALUATING OLUMACOSTAT GLASARETIL IN PATIENTS WITH ACNE VULGARIS DID NOT MEET CO-PRIMARY ENDPOINTS
* DERMIRA’S TWO PHASE 3 TRIALS EVALUATING OLUMACOSTAT GLASARETIL IN PATIENTS WITH ACNE VULGARIS DID NOT MEET CO-PRIMARY ENDPOINTS
* DERMIRA INC - COMPANY EXPECTS TO DISCONTINUE PROGRAM
* DERMIRA - NONE OF THE CO-PRIMARY ENDPOINT RESULTS WERE STATISTICALLY SIGNIFICANT
* DERMIRA - TWO PHASE 3 TRIALS EVALUATING OLUMACOSTAT GLASARETIL IN PATIENTS AGES 9 YRS AND OLDER WITH ACNE VULGARIS DID NOT MEET CO-PRIMARY ENDPOINTS
* DERMIRA INC - NO TREATMENT-RELATED SERIOUS ADVERSE EVENTS WERE REPORTED, AND NO NEW OR UNEXPECTED EVENTS WERE OBSERVED
* DERMIRA - CONSISTENT WITH PHASE 2A,2B STUDIES, OLUMACOSTAT GLASARETIL WAS WELL-TOLERATED WITH ADVERSE EVENTS PRIMARILY MILD OR MODERATE IN SEVERITY Source text for Eikon: Further company coverage: