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February 2, 2018 / 7:19 AM / 2 days ago

BRIEF-Detection Technology Oct-Dec EBIT Falls To EUR 7.0 Mln ​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Detection Technology Oyj:

* ‍OCTOBER-DECEMBER 2017 NET SALES INCREASED BY 17.0% TO EUR 27.5 MILLION (23.5)​

* OCT-DEC OPERATING PROFIT (EBIT) WAS EUR 7.0 MILLION (5.2)

* FY ‍DIVIDEND EUR 0.35 PER SHARE​

* ‍EXPECTS SALES FOR SECURITY AND INDUSTRIAL APPLICATIONS TO INCREASE SLIGHTLY IN 2018​

* ‍PRICE COMPETITION WILL BE TOUGHER IN ALL OF COMPANY‘S MARKETS IN 2018​

* ‍DETECTION TECHNOLOGY‘S MEDIUM-TERM BUSINESS OUTLOOK IS UNCHANGED​

* ‍IN TERMS OF MEDICAL APPLICATIONS, COMPANY ESTIMATES THAT SALES WILL INCREASE IN FIRST HALF OF 2018​

* ‍IN TERMS OF MEDICAL APPLICATIONS, COMPANY ESTIMATES THAT SALES WILL DECREASE IN SECOND HALF OF YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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