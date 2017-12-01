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BRIEF-Deutsche High Income Opportunities Fund Announces Additional Details Regarding Its Liquidation
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December 1, 2017 / 10:19 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Deutsche High Income Opportunities Fund Announces Additional Details Regarding Its Liquidation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Deutsche High Income Opportunities Fund Inc:

* DEUTSCHE HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND, INC. ANNOUNCES ADDITIONAL DETAILS REGARDING ITS LIQUIDATION

* DEUTSCHE HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND-BOARD APPROVED PLAN OF LIQUIDATION RELATED TO PREVIOUSLY APPROVED LIQUIDATION TO OCCUR ON/BEFORE MARCH 30,2018​

* DEUTSCHE HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND - ‍PURSUANT TO PLAN FINAL LIQUIDATING DISTRIBUTION EXPECTED TO BE MADE ON OR ABOUT MARCH 16, 2018​

* DEUTSCHE HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND - ‍UNDER TERMS OF PLAN, “CESSATION DATE” FOR FUND‘S PLANNED LIQUIDATION IS EXPECTED ON OR ABOUT MARCH 9, 2018​

* DEUTSCHE HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND INC - ‍“FUND‘S LAST ANTICIPATED REGULAR MONTHLY DIVIDEND WILL BE FOR MONTH OF FEBRUARY”​

* DEUTSCHE HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND INC - ‍“FUND DOES NOT EXPECT TO PAY ITS REGULAR MARCH MONTHLY DIVIDEND​” Source text for Eikon: Further company coverage:

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