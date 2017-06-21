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BRIEF-Dia reiterates 2016-2018 targets, sees strong organic growth in Latin America
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June 21, 2017 / 9:15 AM / 2 months ago

BRIEF-Dia reiterates 2016-2018 targets, sees strong organic growth in Latin America

Reuters Staff

1 Min Read

June 21 (Reuters) - DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA:

* REITERATES ITS 2017 FINANCIAL OUTLOOK AS WELL AS THE 2016-2018 TARGETS ‍​

* SEES THE OBJECTIVE TO HAVE MORE THAN 1,500 STORES IN BRAZIL AND 1,100 IN ARGENTINA BY 2020

* CAPEX EXPECTED TO GO DOWN TO THE RANGE OF 3.5 PERCENT - 4.0 PERCENT OVER NET SALES ‍​

* SEES ROOM FOR FURTHER EXPANSION IN IBERIA SUPPORTED BY RECOVERING LFLS AND ATOMISED MARKET STRUCTURE‍​

* SEES ECOMMERCE SALES TO GROW TO MORE THAN 120 MILLION EUROS BY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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