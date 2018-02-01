BRIEF-Diana Containerships Announces Direct Continuation Of Time Charter Contract

Feb 1 (Reuters) - Diana Containerships Inc:
* DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES DIRECT CONTINUATION OF TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V SAGITTA WITH HAPAG-LLOYD
* DIANA CONTAINERSHIPS INC - GROSS CHARTER RATE IS US$8,400 PER DAY, MINUS A 1.25% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES
* DIANA CONTAINERSHIPS INC - NEW CHARTER PERIOD WILL COMMENCE ON FEBRUARY 15, 2018
* DIANA CONTAINERSHIPS INC - GROSS CHARTER RATE PAID TO THIRD PARTIES, FOR A PERIOD OF MINIMUM THREE MONTHS TO MAXIMUM FIVE MONTH Source text for Eikon: Further company coverage: