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BRIEF-Diana Shipping Announces Direct Continuation Of Time Charter Contract For M/V Leto With Glencore
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December 27, 2017 / 2:10 PM / Updated a day ago

BRIEF-Diana Shipping Announces Direct Continuation Of Time Charter Contract For M/V Leto With Glencore

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES DIRECT CONTINUATION OF TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V LETO WITH GLENCORE

* DIANA SHIPPING INC- NEW CHARTER PERIOD IS EXPECTED TO COMMENCE ON JANUARY 3, 2018

* DIANA SHIPPING - THROUGH SEPARATE UNIT, CO AGREED TO EXTEND PRESENT TIME CHARTER CONTRACT WITH GLENCORE AGRICULTURE, ROTTERDAM, FOR M/V LETO

* DIANA SHIPPING INC- EMPLOYMENT EXTENSION OF “LETO” EXPECTED TO GENERATE ABOUT $6 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER

* DIANA SHIPPING SAYS ‍GROSS CHARTER RATE IS US$12,500 PER DAY MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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