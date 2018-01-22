BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V Dione With Ausca

Jan 22 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V DIONE WITH AUSCA
* DIANA SHIPPING INC - GROSS CHARTER RATE IS $10,350 PER DAY, MINUS A 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES
* DIANA SHIPPING INC - THE CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON JANUARY 23, 2018
* DIANA SHIPPING - CONTRACT WITH AUSCA SHIPPING EXPECTED TO GENERATE ABOUT US$4.35 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER Source text for Eikon: Further company coverage: