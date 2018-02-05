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February 5, 2018 / 3:30 PM / Updated a day ago

BRIEF-Diana Shipping Inc Announces Direct Continuation Of Time Charter Contract For M/V Selina With BG Shipping

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES DIRECT CONTINUATION OF TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V SELINA WITH BG SHIPPING

* DIANA SHIPPING INC - EMPLOYMENT EXTENSION OF “SELINA” IS ANTICIPATED TO GENERATE APPROXIMATELY US$5.88 MILLION OF GROSS REVENUE

* DIANA SHIPPING - THROUGH UNIT AGREED TO EXTEND PRESENT TIME CHARTER CONTRACT WITH BG SHIPPING CO, HONG KONG, FOR PANAMAX DRY BULK VESSEL M/V SELINA

* DIANA SHIPPING INC - NEW CHARTER PERIOD IS EXPECTED TO COMMENCE FEB 6 Source text for Eikon: Further company coverage:

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