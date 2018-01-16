BRIEF-Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract For M/V Phaidra With Uniper

Jan 16 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V PHAIDRA WITH UNIPER
* DIANA SHIPPING INC - CHARTER COMMENCED ON JANUARY 13, 2018
* DIANA SHIPPING - GROSS CHARTER RATE ON CONTRACT IS $12,700/DAY, MINUS 5% COMMISSION, FOR PERIOD OF MINIMUM 12 MONTHS TO MAXIMUM 15 MONTHS
* DIANA SHIPPING - EMPLOYMENT OF M/V PHAIDRA IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $4.57 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER Source text for Eikon: Further company coverage: