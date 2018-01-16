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January 16, 2018 / 1:51 PM / a day ago

BRIEF-Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract For M/V Phaidra With Uniper

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V PHAIDRA WITH UNIPER

* DIANA SHIPPING INC - CHARTER COMMENCED ON JANUARY 13, 2018

* DIANA SHIPPING - ‍GROSS CHARTER RATE ON CONTRACT IS $12,700/DAY, MINUS 5% COMMISSION, FOR PERIOD OF MINIMUM 12 MONTHS TO MAXIMUM 15 MONTHS​

* DIANA SHIPPING - EMPLOYMENT OF M/V PHAIDRA IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $4.57 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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