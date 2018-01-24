BRIEF-Discover Financial Services Reports Q4 EPS $0.99

Jan 24 (Reuters) - Discover Financial Services:
* REPORTS FOURTH QUARTER NET INCOME OF $387 MILLION OR $0.99 PER DILUTED SHARE
* QTRLY CREDIT CARD LOANS GREW $5.8 BILLION TO $67.3 BILLION, ON DISCOVER CARD SALES VOLUME OF $35.3 BILLION
* QTRLY NET INTEREST INCOME $2,120 MILLION VERSUS. $1,892 MILLION LAST YEAR
* QTRLY PROVISION FOR LOAN LOSSES $679 MILLION VERSUS. $578 MILLION LAST YEAR
* QTRLY TOTAL NET CHARGE-OFF RATE EXCLUDING PCI LOANS INCREASED 53 BASIS POINTS FROM THE PRIOR YEAR TO 2.92%
* QTRLY TOTAL 30+ DAY DELINQUENCY RATE EXCLUDING PCI LOANS INCREASED 23 BASIS POINTS FROM THE PRIOR YEAR TO 2.20%
* QTRLY NET INCOME INCLUDED NON-RECURRING CHARGES OF $189 MILLION RESULTING FROM ACTIONS TAKEN BY CO IN CONNECTION WITH TAX ACT
* CHARGES IN QUARTER HAD EFFECT OF REDUCING DILUTED EARNINGS PER SHARE BY $0.52
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.54 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: [nBwbJhwF0a Further company coverage: