BRIEF-Dish Network Reports Q4 EPS Of $2.64

Feb 21 (Reuters) - Dish Network Corp:
* DISH NETWORK REPORTS FOURTH QUARTER, YEAR-END 2017 FINANCIAL RESULTS
* PAY-TV ARPU WAS $86.43 DURING 2017 VERSUS $88.66 IN 2016
* Q4 NET INCOME WAS POSITIVELY IMPACTED BY AN INCOME TAX BENEFIT OF APPROXIMATELY $1.2 BILLION
* DISH TV‘S AVERAGE MONTHLY SUBSCRIBER CHURN FOR 2017 WAS 1.78 PERCENT, COMPARED TO 1.97 PERCENT IN 2016
* CLOSED Q4 WITH 13.242 MILLION PAY-TV SUBSCRIBERS, INCLUDING 11.030 MILLION DISH TV SUBSCRIBERS AND 2.212 MILLION SLING TV SUBSCRIBERS
* DISH - INCOME TAX BENEFIT OF ABOUT $1.2 BILLION IN QUARTER DUE TO ADJUSTMENT TO DTAS AND LIABILITIES RELATED TO U.S. TAX REFORM
* DISH NETWORK - Q4 NET INCOME WAS NEGATIVELY IMPACTED BY IMPAIRMENT OF LONG-LIVED ASSETS EXPENSE OF $112 MILLION, NET OF RELATED TAXES
* Q4 REVENUE VIEW $3.53 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET PAY-TV SUBSCRIBERS INCREASED BY APPROXIMATELY 39,000 IN Q4 COMPARED TO NET ADDITIONS OF 28,000 IN YEAR-AGO QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: