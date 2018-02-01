BRIEF-DNB Q4 net profit beats forecast

Feb 1 (Reuters) - Dnb Asa:
* DNB Q4 NET PROFIT NOK 6,374 MILLION (REUTERS POLL NOK 5.31 BILLION)
* DNB PROPOSES 2017 DIVIDEND NOK 7.10 PER SHARE (REUTERS POLL NOK 6.75 PER SHARE)
* DNB Q4 PRETAX PROFIT BEFORE IMPAIRMENTS NOK 7.3 BILLION (REUTERS POLL NOK 7.85 BILLION)
* DNB Q4 NET INTEREST INCOME NOK 8.86 BILLION (REUTERS POLL NOK 8.82 BILLION)
* DNB Q4 PRETAX OPERATING PROFIT NOK 6.82 BILLION (REUTERS POLL NOK 6.87 BILLION)
* DNB Q4 LOAN LOSSES NOK 402 MILLION (REUTERS POLL NOK 981 MILLION)
* COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO (TRANSITIONAL RULES) WAS 16.4 PER CENT (16.0)
* DNB‘S LONG-TERM AMBITION IS TO DISTRIBUTE A MINIMUM OF 50 PER CENT OF PROFITS AS DIVIDENDS TO ITS SHAREHOLDERS
* FOR THE FULL YEAR 2018, IMPAIRMENT LOSSES ARE EXPECTED TO REPRESENT APPROXIMATELY 17 BASIS POINTS OF EXPOSURE AT DEFAULT, OR AROUND NOK 3 BILLION
* DNB’S AMBITION IS TO HAVE A COST/INCOME RATIO BELOW 40 PER CENT TOWARDS 2019
* VOLUME-WEIGHTED SPREADS ARE EXPECTED TO BE STABLE, WHILE THE ANNUAL INCREASE IN LENDING VOLUMES IS ANTICIPATED TO BE 3 TO 4 PER CENT IN 2018 AND 2019
* DURING THIS PERIOD, HIGHER GROWTH IN LENDING VOLUMES IS EXPECTED FOR PERSONAL CUSTOMERS AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, WHILE THE GROUP WILL CONTINUE TO ACTIVELY REDUCE ITS LENDING VOLUMES TO LARGE CORPORATES AND INTERNATIONAL CUSTOMERS IN CYCLICAL INDUSTRIES
* THE IMPLEMENTATION EFFECT OF IFRS 9 IS ESTIMATED AT NOK 3 BILLION AND IS EXPECTED TO REDUCE THE COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO BY APPROXIMATELY 25 BASIS POINTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)