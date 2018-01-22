BRIEF-DNO and Genel receive $53.71 mln Kurdish payment for Oct 2017

Jan 22 (Reuters) - Dno Asa:
* TODAY REPORTED RECEIPT OF USD 53.71 MILLION FROM KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT AS PAYMENT FOR OCTOBER 2017 CRUDE OIL DELIVERIES
* FUNDS WILL BE SHARED BY DNO AND PARTNER GENEL ENERGY PLC PRO-RATA TO COMPANIES’ INTERESTS IN LICENSE
* PAYMENT TO DNO OF THREE PERCENT OF GROSS TAWKE LICENSE REVENUES DURING OCTOBER 2017, AS PROVIDED FOR UNDER LAST AUGUST‘S RECEIVABLES SETTLEMENT AGREEMENT, WAS PREVIOUSLY RECEIVED BY COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Ole Petter Skonnord, editing by Terje Solsvik)