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January 22, 2018 / 7:22 AM / a day ago

BRIEF-DNO and Genel receive $53.71 mln Kurdish payment for Oct 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Dno Asa:

* DNO REPORTS PAYMENT FOR TAWKE DELIVERIES

* ‍TODAY REPORTED RECEIPT OF USD 53.71 MILLION FROM KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT AS PAYMENT FOR OCTOBER 2017 CRUDE OIL DELIVERIES​

* ‍FUNDS WILL BE SHARED BY DNO AND PARTNER GENEL ENERGY PLC PRO-RATA TO COMPANIES’ INTERESTS IN LICENSE​

* ‍PAYMENT TO DNO OF THREE PERCENT OF GROSS TAWKE LICENSE REVENUES DURING OCTOBER 2017, AS PROVIDED FOR UNDER LAST AUGUST‘S RECEIVABLES SETTLEMENT AGREEMENT, WAS PREVIOUSLY RECEIVED BY COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Ole Petter Skonnord, editing by Terje Solsvik)

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