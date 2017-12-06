FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dollarama Reports Q3 Earnings Per Share C$1.15
Sections
Featured
EU parliament details UK concessions on rights
Exclusive
the road to brexit
EU parliament details UK concessions on rights
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
russia
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
market analysis
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 6, 2017 / 12:28 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Dollarama Reports Q3 Earnings Per Share C$1.15

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Dollarama Inc:

* DOLLARAMA REPORTS THIRD QUARTER RESULTS

* Q3 SALES C$810.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW C$824.4 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE C$1.15

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY COMPARABLE STORE SALES GREW 4.6%, OVER AND ABOVE A 5.1% GROWTH PREVIOUS YEAR

* - SEES FISCAL 2018 GROSS MARGIN 38.5% TO 39.5%

* - SEES FISCAL 2019 GROSS MARGIN 38.0% TO 39.0%

* - SEES FISCAL 2018 CAPITAL EXPENDITURES $100.0 MILLION TO $110.0 MILLION

* SEES COMPARABLE STORE SALES GROWTH FOR FISCAL 2018 AND FISCAL 2019 IN RANGE OF 4.0% TO 5.0%

* - SEES FISCAL 2019 CAPITAL EXPENDITURES $110.0 MILLION TO $120.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.