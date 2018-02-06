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February 6, 2018 / 7:36 AM / 2 days ago

BRIEF-Dolphin Says Agreement For Disposal Of 100% Interest In Triopetra Project

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Dolphin Capital Investors Ltd:

* DOLPHIN CAPITAL INV - DISPOSAL

* ‍DISPOSAL​

* SAYS ENTERED INTO AN AGREEMENT FOR DISPOSAL OF ITS 100% INTEREST IN TRIOPETRA PROJECT

* ‍ACQUIRER WILL PURCHASE ALL OF DCI‘S STAKE IN TRIOPETRA FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF EUR 4.1M​

* SAYS ACQUIRER WILL PURCHASE ALL OF DCI‘S STAKE IN TRIOPETRA FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF EUR 4.1M

* SAYS EUR 4M WAS RECEIVED ON TUESDAY

* SAYS REMAINING EUR 100,000 WILL BE WITHHELD UNTIL FIRST ANNIVERSARY FROM TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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