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BRIEF-Domino's pizza expects FY underlying PBT at least in line with current market expectations​
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#Consumer Products & Retail News
October 10, 2017 / 6:20 AM / in 10 days

BRIEF-Domino's pizza expects FY underlying PBT at least in line with current market expectations​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - DOMINO‘S PIZZA GROUP PLC:

* FOR Q3, ‍GROUP SYSTEM SALES UP 20.8%​

* FOR Q3, ‍UK SYSTEM SALES UP 11.6% AND UK LFL SALES GROWTH UP 8.1%​

* FOR Q3, ‍ UK ONLINE SALES UP 17.4%​

* FOR Q3, ‍UK LIKE-FOR-LIKE SALES, WHICH EXCLUDE STORES IN SPLIT TERRITORIES, WERE UP 8.1%​

* ‍NOW EXPECT FULL YEAR CAPEX TO BE AT LOWER END OF £50-60M RANGE​

* ‍ANTICIPATE FULL YEAR UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX AT LEAST IN LINE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS​

* FOR Q3, ‍GROUP SYSTEM SALES OF £286.4M​ VERSUS 237 MILLION STG YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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