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March 8, 2018 / 7:13 AM / in 2 days

BRIEF-Domino's Pizza Says FY Pretax Profit Fell 2 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Domino’s Pizza Group Plc:

* FINAL DIVIDEND 5.25 PENCEPER SHARE

* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX ‍96.2​ MILLION STG VERSUS 85.7 MILLION STG AS REPORTED YEAR AGO

* FY SYSTEM SALES 1,179.6 MILLION STG VERSUS 1,004 MILLION STG AS REPORTED YEAR AGO

* AT DEC-END NET DEBT ‍89.2​ MILLION POUNDS VERSUS NET DEBT OF 34.6 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR AGO

* ‍RECOMMENDED FINAL DIVIDEND UP 16.7% TO 5.25P​

* ‍65-75 UK STORE OPENINGS EXPECTED IN 2018​

* ‍UK SYSTEM SALES IN FIRST EIGHT WEEKS OF 2018 UP 10.9%, OR 7.1% LIKE-FOR-LIKE​

* ‍CAPEX FOR 2018 OF AROUND £30M​

* ‍SHARE BUYBACKS OF £50M PLANNED FOR 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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