BRIEF-Doncasters Agrees To Sell Neslon Fastener Systems To Stanley Black & Decker

Jan 24 (Reuters) - Doncasters Group:
* PRESS RELEASE - DONCASTERS AGREES TO SELL NELSON FASTENER SYSTEMS TO STANLEY BLACK & DECKER
* DONCASTERS GROUP - DEAL FOR APPROXIMATELY $440 MILLION IN CASH
* DONCASTERS GROUP - AGREED TO SELL ITS NELSON FASTENER SYSTEMS BUSINESS TO STANLEY BLACK & DECKER FOR ABOUT $440 MILLION
* DONCASTERS GROUP - SALE, DOES NOT INCLUDE NELSON‘S AUTOMOTIVE STUD WELDING BUSINESS
* DONCASTERS GROUP - SALE WILL ENABLE CO TO PAY DOWN SOME EXISTING DEBT Source text for Eikon: Further company coverage: