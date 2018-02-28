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February 28, 2018 / 11:57 AM / a day ago

BRIEF-Donnelley Reports Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.14

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Donnelley Financial Solutions Inc :

* DONNELLEY FINANCIAL REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS AND ISSUES 2018 GUIDANCE

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.14

* Q4 LOSS PER SHARE $0.71

* Q4 SALES ROSE 1.7 PERCENT TO $224.8 MILLION

* SEES 2018 NET SALES APPROXIMATELY $1 BILLION

* SEES 2018 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA $165 MILLION -$175 MILLION

* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES $40 MILLION TO $45 MILLION

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.72, REVENUE VIEW $1.02 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS - Q4 NET LOSS INCLUDED ADDITIONAL INCOME TAX EXPENSE OF $0.67 PER DILUTED SHARE RELATED TO TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage:

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