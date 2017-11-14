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BRIEF-Doro updates on strategies and financial targets
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November 14, 2017 / 11:39 AM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Doro updates on strategies and financial targets

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - DORO AB:

* DORO UPDATES ON STRATEGIES AND FINANCIAL TARGETS

* TARGET IS ‍AVERAGE ANNUAL NET SALES GROWTH OF AT LEAST 10% (INCL. POTENTIAL M&A)​

* TARGET IS ‍DIVIDEND TO SHAREHOLDERS CORRESPONDING TO 33% OF NET PROFIT​

* ‍NEW FINANCIAL TARGET: LONG TERM OPERATING PROFIT (EBIT) MARGIN OF AT LEAST 8%​

* NEW FINANCIAL TARGET: ‍NET DEBT IN RELATION TO EBITDA SHOULD NOT BE GREATER THAN 2.5X​

* NEW FINANCIAL TARGET: ‍LONG TERM SHARE OF TOTAL REVENUES COMING FROM SERVICES OF AT LEAST 30%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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