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#Regulatory News - Americas
January 29, 2018 / 11:58 AM / 2 days ago

BRIEF-Dpw Holdings' Unit To Launch Cryptocurrency ATM Network

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Dpw Holdings Inc:

* DPW HOLDINGS’ SUBSIDIARY, DIGITAL POWER LENDING, LLC TO LAUNCH CRYPTOCURRENCY ATM NETWORK

* DPW HOLDINGS - DIGITAL POWER LENDING STILL AWAITING COMPLETION OF REVIEW OF APPLICATION FOR CALIFORNIA FINANCE LENDER LICENSE

* DPW - DIGITAL POWER LENDING HAS UNDERGONE SERIES OF QUESTIONS AND ALL CORRECTIONS HAVE BEEN “MINOR AND PROCEDURAL”

* DPW HOLDINGS-‍ATMS DISTRIBUTED, MANAGED BY DIGITAL POWER LENDING TO FOCUS INITIALLY ON BITCOIN (BTC) BITCOIN CASH (BTH), ETHEREUM (ETH), LITECOIN (LTC) Source text for Eikon: Further company coverage:

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