BRIEF-D.R. Horton Reports Q1 Net Income Of $0.49 Per Diluted Share

Jan 31 (Reuters) - D.R. Horton Inc:
* D.R. HORTON, INC., AMERICA’S BUILDER, REPORTS FISCAL 2018 FIRST QUARTER EARNINGS AND DECLARES QUARTERLY DIVIDEND OF $0.125 PER SHARE
* QTRLY NET SALES ORDERS INCREASED 17% IN VALUE TO $3.2 BILLION AND 16% IN HOMES TO 10,753
* QTRLY HOMES CLOSED INCREASED 14% IN VALUE TO $3.2 BILLION AND 15% IN HOMES TO 10,788
* INCREASING FISCAL 2018 GUIDANCE FOR CONSOLIDATED PRE-TAX PROFIT MARGIN TO A RANGE OF 11.8% TO 12.0%
* INCREASING FISCAL 2018 GUIDANCE FOR CASH FLOW FROM OPERATIONS TO AT LEAST $700 MILLION EXCLUDING FORESTAR
* QTRLY NET INCOME INCLUDES A NON-CASH TAX-RELATED CHARGE OF $108.7 MILLION
* SEES FISCAL 2018 HOME SALES GROSS MARGIN IN RANGE OF 20% TO 21%
* SEES FISCAL 2018 HOMES CLOSED BETWEEN 50,500 AND 52,500 HOMES
* SEES FISCAL 2018 CONSOLIDATED REVENUES BETWEEN $15.5 BILLION AND $16.3 BILLION
* QTRLY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO D.R. HORTON WAS $189.3 MILLION OR $0.49 PER DILUTED SHARE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49, REVENUE VIEW $3.26 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HOMES IN INVENTORY AT DECEMBER 31, 2017 INCREASED 13% TO 27,800 HOMES COMPARED TO 24,500 HOMES AT DECEMBER 31, 2016
* CONTINUE TO EXPECT TO GROW REVENUES AND PRE-TAX PROFITS “AT A DOUBLE-DIGIT ANNUAL PACE”
* FY2018 REVENUE VIEW $16.19 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FISCAL 2018 FINANCIAL SERVICES OPERATING MARGIN OF APPROXIMATELY 30% Source text for Eikon: Further company coverage: