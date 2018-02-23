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IPOs - Americas
February 23, 2018 / 8:43 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Dropbox Inc Files For IPO Of Up To $500 Mln

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Dropbox Inc:

* DROPBOX INC FILES FOR IPO OF UP TO $500 MILLION – SEC FILING

* DROPBOX INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ UNDER THE SYMBOL “DBX”

* DROPBOX INC SAYS GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN, DEUTSCHE BANK SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* DROPBOX INC SAYS ALLEN & COMPANY LLC, BOFA MERRILL LYNCH, RBC CAPITAL MARKETS ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* DROPBOX INC SAYS JEFFERIES, MACQUARIE CAPITAL, CANACCORD GENUITY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* DROPBOX INC SAYS JMP SECURITIES, KEYBANC CAPITAL MARKETS, PIPER JAFFRAY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* DROPBOX INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE

* DROPBOX SAYS THIS IS AN INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES OF CLASS A COMMON STOCK OF DROPBOX, INC.

* ‍DROPBOX REPORTS 2017 LOSS PER SHARE $0.38​

* DROPBOX REPORTS 2017 ARPU $111.91 VERSUS $110.54 IN 2016‍​

* DROPBOX SIGNED OVER 100 MILLION REGISTERED USERS SINCE THE BEGINNING OF 2017‍​

* DROPBOX SAYS CO HAS THREE CLASSES OF AUTHORIZED COMMON STOCK, CLASS A COMMON STOCK, CLASS B COMMON STOCK, AND CLASS C COMMON STOCK‍​ Source text: (bit.ly/2HISTH8)

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