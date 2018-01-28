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January 28, 2018 / 1:17 PM / a day ago

BRIEF-Dubai's Mashreqbank Q4 Profit Falls

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 28 (Reuters) - MASHREQBANK:

* Q4 NET PROFIT 388 MILLION DIRHAMS VERSUS 440 MILLION DIRHAMS YEAR AGO

* Q4 NET INTEREST INCOME & NET INCOME FROM ISLAMIC PRODUCTS 908 MILLION DIRHAMS VERSUS 891 MILLION DIRHAMS YEAR AGO

* AS OF END-DEC, LOANS AND ADVANCES 62.73 BILLION DIRHAMS VERSUS 60.99 BILLION DIRHAMS YEAR AGO

* AS OF END-DEC 2017, CUSTOMER DEPOSITS STAND AT 76.06 BILLION DIRHAMS VERSUS 77.04 BILLION DIRHAMS YEAR AGO

* AS OF END-DEC 2017, CAPITAL ADEQUACY RATIO STANDS AT 18.33 PERCENT Further company coverage:

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