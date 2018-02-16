BRIEF-Dundee Precious Metals Reports Q4 Adj Earnings Per Share $0.02

Feb 15 (Reuters) - Dundee Precious Metals Inc:
* DUNDEE PRECIOUS METALS ANNOUNCES 2017 FOURTH QUARTER AND ANNUAL RESULTS AND 2018 GUIDANCE
* SAYS IN Q4 OF 2017, GOLD CONTAINED IN CONCENTRATE PRODUCED INCREASED BY 12% TO 49,390 OUNCES
* QTRLY COPPER PRODUCTION INCREASED BY 7% TO 9.5 MILLION POUNDS AND SILVER PRODUCTION INCREASED BY 6% TO 53,920 OUNCES
* SEES 2018 CONSOLIDATED ALL-IN SUSTAINING COST PER OUNCE OF GOLD $640 – $855
* SEES 2018 CONSOLIDATED ORE MILLED 2.1 MILLION TONNES - 2.2 MILLION TONNES
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: