FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dunelm Group posts FY underlying pretax profit of 109.3 mln pounds
Sections
Featured
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
china's party congress
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Wall Street
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Millions of Britons in financial difficulty
economy
Millions of Britons in financial difficulty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
September 13, 2017 / 6:10 AM / in a month

BRIEF-Dunelm Group posts FY underlying pretax profit of 109.3 mln pounds

Reuters Staff

2 Min Read

Sept 13 (Reuters) - DUNELM GROUP PLC:

* FINAL DIVIDEND UP 2.1 PERCENT TO 19.5 PENCEPER SHARE

* TOTAL DIVIDEND UP 3.6 PERCENT TO 26 PENCEPER SHARE

* FOR THE YEAR, SHARE OF HOMEWARES MARKET INCREASED TO 7.9% (2016: 7.8%)

* FY TOTAL REVENUE AT 955.6 MILLION STG VERSUS 880.9 MILLION STG YEAR AGO

* FOR THE YEAR, SALES GROWTH OF 8.5% (2.3% EXCLUDING WORLDSTORES) IN CHALLENGING AND SUBDUED HOMEWARES AND FURNITURE MARKETS

* FY OPERATING PROFIT OF 111.7 MILLION STG VERSUS 129.3 MILLION STG YEAR AGO

* FY PROFIT BEFORE TAX OF 109.3 MILLION STG VERSUS 128.9 MILLION STG YEAR AGO

* “HAD ENCOURAGING START TO FY18 WITH GOOD LFL SALES GROWTH IN FIRST TWO MONTHS”

* “OVER MEDIUM-TERM WE ARE AIMING TO DOUBLE OUR SALES TO £2BN, WITH 30%-40% FROM OUR INCREASINGLY IMPORTANT ONLINE CHANNEL”

* “EXPECT TRADING CLIMATE TO REMAIN CHALLENGING WITH DISPOSABLE INCOME OF UK CONSUMERS UNDER PRESSURE”

* “WE EXPECT TO OPEN A TOTAL OF 8 NEW STORES IN FIRST HALF OF YEAR OF WHICH 4 ARE ALREADY OPEN”

* FY LFL GROWTH OF -0.5 PERCENT VERSUS GROWTH OF 2.5 PERCENT YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.