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BRIEF-Eaagads posts HY loss before taxation of 21.4 mln shillings‍​
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#Consumer Products & Retail News
November 21, 2017 / 10:36 AM / a day ago

BRIEF-Eaagads posts HY loss before taxation of 21.4 mln shillings‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - EAAGADS LTD:

* HY ENDED SEPT 2017 LOSS BEFORE TAXATION OF 21.4 MILLION SHILLINGS VERSUS LOSS OF 11.7 MILLION SHILLINGS YEAR AGO‍​

* HY ENDED SEPT 2017 REVENUE 44.7 MILLION SHILLINGS VERSUS 72.7 MILLION SHILLINGS YEAR AGO ‍​

* DIRECTORS DO NOT RECOMMEND PAYMENT OF AN INTERIM DIVIDEND FOR THE PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2017‍​

* COMPANY‘S COFFEE BUSHES ARE IN GOOD SHAPE TO PRODUCE AN IMPROVED CROP IN THE LATTER HALF OF THE FINANCIAL YEAR Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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